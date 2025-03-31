Мэр Бишкека проинспектировал строительство депо для электробусов

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев проинспектировал строительство инфраструктуры для электробусов на депо №1 и депо №2 в рамках реализации проекта "Электрификация городского транспорта", сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на выездном совещании приняли участие представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, муниципального предприятия "Бишкекский городской транспорт", представители подрядной организации China Road and Bridge Corporation, а также специалисты, ответственные за реализацию данного проекта.

В ходе встречи подрядной организации China Road and Bridge Corporation поручено завершить все строительные работы на двух депо до 21 мая 2025 года, строго в соответствии с установленными сроками контракта. Мэр поручил обратить особое внимание на качество работы.

Кроме того, подрядчик понесет ответственность за простой электробусов, и все расходы, связанные с этим, будут покрыты подрядчиком в пользу заказчика.

Отметим, что проект "Электрификация городского транспорта" финансируется Азиатским банком развития. Согласно проекту, в Бишкек прибудут 120 единиц электробусов.