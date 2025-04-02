В 2025 году птицей года в Кыргызстане стала краснокнижная райская мухоловка

Птица года в Кыргызстане выбирается ежегодно: один год - краснокнижная, следующий - редкая. В этом году выбрана райская мухоловка, занесенная в Красную книгу КР. Выбор делает Кыргызское общество охраны дикой природы. Об этом редакции VB.KG рассказала председатель Общественного объединения "Орнитология - Кыргызская ассоциация сохранения биоразнообразия" Адинай Ахматова.

По ее словам, на сайте bird.kg есть только один снимок райской мухоловки.

"В мире у нее статус не вызывает опасения, но в Кыргызстане она редкая, так как наша территория для нее отдаленная. И встретить ее можно только на западе Тянь-Шаня, только в период гнездования у нас. А уж увидеть ее большая редкость, а сфотографировать - двойная удача. С изображением райской мухоловки также выйдет марка в "Кыргызпочтасы", - сказала глава общественного объединения.

Райская мухоловка - вид семейства монарховых обитает в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В Кыргызстане распространена по Западному Тянь-Шаню, Таласскому и Кыргызскому хребту. Обитает в лиственных лесах и садах по берегам водоёмов и горных рек. Численность их в республике неизвестна. В этой связи руководитель ассоциации орнитологов Кыргызстана Адинай отметила, что в их коллекции фотографий всего один снимок райской мухоловки, сделанный в Кыргызстане. Поэтому она просит кыргызстанцев, если кому-то посчастливится ее запечатлеть, поделиться фотографией.

У райской мухоловки ярко-рыжая окраска оперения верхней части тела, постоянно поднятый блестяще-чёрный хохол и длинный рыжий хвост. Это выделяет её среди других птиц. Хвост ступенчатый, средняя пара рулевых перьев сильно удлинена, за счёт неё хвост получается длиннее тела. Мелкая воробьиная птица (вес 8-30 г).

Ученые так описывают её повадки: под стать яркой окраске птицы и её непоседливый характер. Целыми днями она в движении, перепархивая с дерева на дерево. Полёт волнообразный, быстрый и сильный; садясь на ветки, обычно взмывает круто вверх, распуская при этом хвост. На лету издает грубый отрывистый крик, звучащий по-разному. Призывный крик - тихое "тереух!", а при испуге - шипящее "ччах" или "шшах". Но в противоположность этим крикам песня райской мухоловки тихая и мелодичная, напоминающая иногда песню иволги.

Эта птичка не подкарауливает свою добычу, а гоняется за ней в кронах деревьев. Основной объект её охоты - бабочки и насекомые.

Глубокие чашеобразные гнёзда прикрепляют обычно к свисающим веткам яблонь, берёз и других лиственных. Кладку из 4-5 розоватых яиц с мелкими красно-бурыми пестринами самка насиживает 12-13 дней. Птенцов кормят оба родителя. Отлетают рано - уже в августе, а весной прилетают к маю.