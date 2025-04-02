Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

В 2025 году птицей года в Кыргызстане стала краснокнижная райская мухоловка

221  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Птица года в Кыргызстане выбирается ежегодно: один год - краснокнижная, следующий - редкая. В этом году выбрана райская мухоловка, занесенная в Красную книгу КР. Выбор делает Кыргызское общество охраны дикой природы. Об этом редакции VB.KG рассказала председатель Общественного объединения "Орнитология - Кыргызская ассоциация сохранения биоразнообразия" Адинай Ахматова.

По ее словам, на сайте bird.kg есть только один снимок райской мухоловки.

"В мире у нее статус не вызывает опасения, но в Кыргызстане она редкая, так как наша территория для нее отдаленная. И встретить ее можно только на западе Тянь-Шаня, только в период гнездования у нас. А уж увидеть ее большая редкость, а сфотографировать - двойная удача. С изображением райской мухоловки также выйдет марка в "Кыргызпочтасы", - сказала глава общественного объединения.

Райская мухоловка - вид семейства монарховых обитает в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В Кыргызстане распространена по Западному Тянь-Шаню, Таласскому и Кыргызскому хребту. Обитает в лиственных лесах и садах по берегам водоёмов и горных рек. Численность их в республике неизвестна. В этой связи руководитель ассоциации орнитологов Кыргызстана Адинай отметила, что в их коллекции фотографий всего один снимок райской мухоловки, сделанный в Кыргызстане. Поэтому она просит кыргызстанцев, если кому-то посчастливится ее запечатлеть, поделиться фотографией.

У райской мухоловки ярко-рыжая окраска оперения верхней части тела, постоянно поднятый блестяще-чёрный хохол и длинный рыжий хвост. Это выделяет её среди других птиц. Хвост ступенчатый, средняя пара рулевых перьев сильно удлинена, за счёт неё хвост получается длиннее тела. Мелкая воробьиная птица (вес 8-30 г).

Ученые так описывают её повадки: под стать яркой окраске птицы и её непоседливый характер. Целыми днями она в движении, перепархивая с дерева на дерево. Полёт волнообразный, быстрый и сильный; садясь на ветки, обычно взмывает круто вверх, распуская при этом хвост. На лету издает грубый отрывистый крик, звучащий по-разному. Призывный крик - тихое "тереух!", а при испуге - шипящее "ччах" или "шшах". Но в противоположность этим крикам песня райской мухоловки тихая и мелодичная, напоминающая иногда песню иволги.

Эта птичка не подкарауливает свою добычу, а гоняется за ней в кронах деревьев. Основной объект её охоты - бабочки и насекомые.

Глубокие чашеобразные гнёзда прикрепляют обычно к свисающим веткам яблонь, берёз и других лиственных. Кладку из 4-5 розоватых яиц с мелкими красно-бурыми пестринами самка насиживает 12-13 дней. Птенцов кормят оба родителя. Отлетают рано - уже в августе, а весной прилетают к маю.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444465
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  