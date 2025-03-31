Погода
$ 86.70 - 87.05
€ 93.02 - 94.02

В Бишкеке задержан наркосбытчик с товаром на 10 млн сомов

216  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

28 марта сотрудники милиции задержали подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. По ее данным, у задержанного обнаружили 4,8 кг запрещённых веществ. По его словам, стоимость наркотиков превышает 10 млн сомов.

По месту жительства подозреваемого нашли различные виды наркотических и синтетических веществ. Он получал их через Telegram и за распространение получал вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР. Подозреваемый водворён в ИВС. Изъятые вещества направлены на экспертизу, следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444468
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  