В Бишкеке задержан наркосбытчик с товаром на 10 млн сомов

28 марта сотрудники милиции задержали подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. По ее данным, у задержанного обнаружили 4,8 кг запрещённых веществ. По его словам, стоимость наркотиков превышает 10 млн сомов.

По месту жительства подозреваемого нашли различные виды наркотических и синтетических веществ. Он получал их через Telegram и за распространение получал вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР. Подозреваемый водворён в ИВС. Изъятые вещества направлены на экспертизу, следствие продолжается.