В Бишкеке стартует Неделя Франкофонии

С 4 по 12 апреля в Бишкеке пройдет Неделя Франкофонии - ежегодное мероприятие, объединяющее ценителей французской культуры. В рамках программы запланированы концерты, кинопоказы, дегустации, интеллектуальные игры и выставки.

Пятница, 4 апреля

18:30 - Открытие Недели Франкофонии: концерт Государственного академического большого симфонического оркестра им. А. Джумахматова под управлением Рахатбека Осмоналиева (Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева).

Суббота, 5 апреля

11:00 - Международный турнир по регби (бул. Молодой Гвардии, 124Б/1, вход свободный).

15:00 - Показ анимационного фильма Dilili à Paris (Франция) с кыргызскими субтитрами (Французский Альянс в Бишкеке, вход свободный).

18:00 - Дегустация французских вин (винный бар Apéro, вход: 600 сом).

Воскресенье, 6 апреля

10:00 - Визит в Экопарк (Карагачевая роща, вход свободный).

11:00 - Показ фильма Le dernier repas (Канада) с русскими субтитрами (Дом Кино им. Ч. Айтматова).

15:00 - Кукольный спектакль Кот в сапогах (Кыргызский государственный театр кукол им. М. Жангазиева. Вход свободный).

19:00 - Игра Scrabble на французском языке (винный бар Apéro, бул. Эркиндик, 12, вход: 200 сом).

Понедельник, 7 апреля

11:00 - Лекция Переход к устойчивому развитию в горных районах: на примере Кыргызстана и Франции (Французский Альянс в Бишкеке, вход свободный).

17:00 - Конференция о Лувре от Горданы Фай (Национальный исторический музей, вход свободный).

Вторник, 8 апреля

11:00 - Детский концерт французской музыки (Музыкальная школа им. М. Абдраева, ул. Боконбаева, 146, вход свободный).

14:00 - Парфюмерный конкурс (L"Occitane en Provence, пр. Манаса, 38, вход свободный).

18:30 - Бишкекский Монмартр (арт-пространство La Maison du voyageur, ул. Орозбекова, 19, вход: 500 сомов, регистрация по телефону: +996 779 326 825).

Среда, 9 апреля

12:00 - Показ фильма Augure (Бельгия) с русскими субтитрами (Дом Кино им. Ч. Айтматова, ул. Логвиненко, 13, вход свободный).

18:00 - Дегустация швейцарских вин (винный бар Apéro, бул. Эркиндик, 12, вход: 2000 сомов, регистрация: +996 705 553 775).

Четверг, 10 апреля

11:00 - Выставка Живое наследие: Ремесло, связывающее эпохи (Музей ИЗО им. Гапара Айтиева, ул. Абдрахманова, 196, вход свободный).

19:30 - Игра Quizz (бар Season, ул. Абдрахманова, 196, вход: 500 сомов.

Пятница, 11 апреля

10:00 - Лекция Такой непростой французский язык от Кеопрасита Суваннавонга (Французский Альянс, ул. Огонбаева, 242, вход свободный, на французском языке).

18:00 - Показ фильма Tambour battant (Швейцария) с русскими субтитрами (Кинотеатр Россия, пр. Чуй, 213, вход свободный).

Суббота, 12 апреля

14:00 - Церемония закрытия и награждение победителей конкурсов.

20:00 - Вечер французской музыки (Ресто-бар Телепорт, вход: 1000 сомов).