"Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"

Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Камчыбеков Дуйшенбек считает, что президенту Кыргызстана по-прежнему дают неверную информацию по поводу месторождения Кызыл-Омпол.

По его словам, пока не поздно необходимо провести перерасчет запасов полезных ископаемых и экономическую оценку на данном месторождении.

- В настоящее время одним из весьма щепетильных проектов в горно-геологической сфере, является планы по разработке кабинета министров КР уранового месторождения Кызыл-Омпол. В настоящее время на участке Таш-Булак месторождения Кызыл-Омпол полным ходом идет подготовка к добыче (строительство административно-бытового комплекса, подъездных дорог с освещением, вахтового поселка и т.д.).

В декабре 2018 года протоколом ГКЗ за №905 запасы участка Таш-Булак были утверждены комиссией, согласно которому количество урана по категориям С1 и С2 составляет 3500 тонн, тория по категориям С1 и С2 - 3500 тонн, фосфора – 10000 тонн, циркония – 34000 тонн, титаномагнетита – 1,6 млн. тонн.

По полученным данным, при постановке на баланс в 2018 году со стороны ОсОО "Юразия", возможно, была допущена ошибка в части завышения в разы запасов полезных ископаемых. Не исключено, что компания таким образом намеревалась перепродать по более высокой цене участок Таш-Булак. Поэтому без тщательной и достоверной геологоразведки и экономической целесообразности проект может потерять свою экономическую ценность.

Горнодобывающая компания планировала перерабатывать 175 тысяч тонн руды в год, что рассчитано на 500 тонн в сутки. В связи с этим данная компания заключила соглашение с Китаем на закупку и импорт соответствующего оборудования. Поэтому отдельно стоит вопрос о том, проводились ли экономические расчеты до начала этих работ, - сказал эксперт.

- В свое время Акылбек Жапаров говорил о гораздо большем доходе с этого участка?

- Да, предыдущий глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров сообщал, что доход в 88 миллиардов долларов будет поступать от этого Таш-Булакского участка только по титаномагнетиту, что не соответствует действительности.

Поэтому нам необходимо внимательно отнестись к этой ситуации. У нас есть специалисты-фантазеры, которые дали неверную информацию, не проведя полноценных расчетов. В связи с этим очень важно предоставить главе государства точную и правильную информацию по этому проекту.

Вместе с тем, даже при предварительном технико-экономическом расчете и учетом запасов, как я уже выше говорил, урана - 3500 тонн, тория - 3500 тонн, фосфора – 10000 тонн, циркония – 34000 тонн, титаномагнетита – 1,6 млн. тонн, получаются данные, что к настоящему времени разработка месторождения экономически не рентабельно.

Так, при годовой мощности в 175000 тонн переработки руды (суточная производственная мощность 500 тонн руды), которую планируют добывать в 2025 году и, в связи с чем было заказано соответствующее оборудование из Китая, предварительные оперативные расходы (капитальные, эксплуатационные расходы, геологоразведка и получение концентрата) составляют – 5002600 долларов США, перевозка концентратов на заводы для дальнейшей переработки – 1830000 долларов США, стоимость переработки концентратов на заводах до товарной продукции – 3937500 долларов США. Суммарная себестоимость составит 10770100 долларов США.

При этом, согласно данным относительной биржевой стоимости товарной продукции по четырем компонентам (уран, торий, железо и титан) с учетом коэффициентов извлечения в 65 % составляет – 1360470 долларов США.

Если вычесть капитальные/эксплуатационные затраты 10770100 долларов США и ожидаемый доход 1360470 долларов США, разница убытка составляет 9409630 долларов США, т.е. в нынешнем виде разработка месторождения приведет к огромным затратам и убытку, не говоря о сверхприбыли.

Также поступают данные, что соглашение с заводом по переработке титаномагнетитового концентрата в СУАР КНР, с которым ранее в ходе поездки бывшего председателя КМ Акылбека Жапарова была достигнута договоренность по отправке концентратов участка "Таш-Булак" и дальнейшей переработке, к настоящему времени зашла в тупик.

Для предоставления достоверной информации главе государства необходимо сформировать рабочую группу из высококвалифицированных геологов и провести перерасчет запасов полезных ископаемых и экономическую оценку.

Кроме того, должны быть проведены экологические и радиационные экспертизы. Рекомендуется проводить данные экспертизы через независимые международные организации.

Сегодня мы говорили только об одном участка Таш-Булак. Кроме того, необходимо пересмотреть геологоразведочные работы на других месторождениях, таких как Тундук, Оттук, Бакке, Узун-Сай. Как я уже упоминал ранее, они расположены очень близко к водохранилищу, автомобильным и железным дорогам, поэтому работать на них совершенно невозможно. Эти вопросы необходимо изучить более детально, а главе государства предоставить точную и обоснованную информацию.