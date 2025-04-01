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Александр Усик может дебютировать в ММА против Джейка Пола

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Александр Усик сообщил о возможном поединке против американского блогера и боксера Джейка Пола.

Усик разместил в соцсети фотографию, на котором изображены он и Пол, намекая на предстоящий бой. Однако точная дата и место проведения поединка пока не раскрыты.

38-летний Усик провел 23 профессиональных боя и одержал 23 победы, 14 из них нокаутом. В декабре 2024 года он победил Тайсона Фьюри в реванше и сохранил свои чемпионские пояса. В июне 2025 года Усик отказался от титула IBF, так как не смог провести обязательную защиту.

28-летний Джейк Пол известен как блогер и боксер, выступающий против известных соперников. На его счету 12 поединков, 11 побед и одно поражение. В ноябре 2024 года Пол сенсационно победил легендарного Майка Тайсона.

Предстоящий бой может стать первым выступлением Усика по правилам смешанных единоборств, что вызывает большой интерес у болельщиков. Пока неизвестно, действительно ли поединок состоится или это лишь промо-ход. Официального подтверждения от промоутеров пока нет.

Следите за обновлениями, чтобы узнать больше подробностей о возможном поединке Усика и Пола.


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URL: https://www.vb.kg/444477
Теги:
бокс
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