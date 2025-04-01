Представительство Минтруда КР в РФ помогло мигрантам вернуть 85 млн рублей

Более 85 млн рублей невыплаченной заработной платы помогло получить трудовым мигрантам представительство Министерства труда в России за три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как информировали в представительстве, за это время обратились 3 258 кыргызстанцев. Если в 2022 году общая сумма выплат составила 2,1 млн рублей, то только за первые месяцы текущего года - 7,8 млн.

В ведомстве отметили, что за прошлый год трудовым мигрантам помогли получить 43,4 млн сомов.

Кроме того, сотрудники представительства помогли взыскать с работодателей 9,3 млн рублей за ущерб здоровью, причинённый на производстве.

24,2 тыс. кыргызстанцев получили консультации по трудовому и миграционному законодательству. 4,1 тыс. граждан помогли получить полис обязательного медицинского страхования.