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Представительство Минтруда КР в РФ помогло мигрантам вернуть 85 млн рублей

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- Назгуль Абдыразакова
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Более 85 млн рублей невыплаченной заработной платы помогло получить трудовым мигрантам представительство Министерства труда в России за три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как информировали в представительстве, за это время обратились 3 258 кыргызстанцев. Если в 2022 году общая сумма выплат составила 2,1 млн рублей, то только за первые месяцы текущего года - 7,8 млн.

В ведомстве отметили, что за прошлый год трудовым мигрантам помогли получить 43,4 млн сомов.

Кроме того, сотрудники представительства помогли взыскать с работодателей 9,3 млн рублей за ущерб здоровью, причинённый на производстве.

24,2 тыс. кыргызстанцев получили консультации по трудовому и миграционному законодательству. 4,1 тыс. граждан помогли получить полис обязательного медицинского страхования.


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URL: https://www.vb.kg/444478
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, деньги
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