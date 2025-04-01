"Наполи" обыграл "Милан" и сохранил интригу в борьбе за скудетто

Итальянский профессиональный футбольный клуб из Неаполя "Наполи" одержал важную победу над "Миланом" со счётом 2:1 в 30-м туре серии А, возродив свои шансы в чемпионской гонке. Маттео Политано и Ромелу Лукаку забили в первом тайме, а поздний гол Луки Йовича не смог спасти миланцев от поражения.

Доминирование "Наполи" в первом тайме

Команда Антонио Конте быстро заявила о своих намерениях, открыв счёт уже на 2-й минуте матча. Капитан Джованни Ди Лоренцо забросил мяч в штрафную, где Политано выиграл борьбу у Страхини Павловича и пробил в ближний угол ворот Майка Меньяна.

На 19-й минуте хозяева удвоили преимущество благодаря перехвату Алессандро Буонджорно. Билли Гилмор своевременным пасом нашёл Лукаку, который, оставшись один в штрафной, хладнокровно отправил мяч в сетку без шансов для Меньяна.

Проблемы "Милана" и упущенный шанс

Несмотря на отставание в счёте, "Милан" долго не мог найти пути к воротам соперника. Атаки миланцев не клеились, а первый удар в створ они нанесли лишь на 64-й минуте. Главный тренер Сержиу Консейсау попытался усилить нападение, выпустив во втором тайме Рафаэла Леау, а затем Сантьяго Хименеса и Самуэля Чуквуезе.

Лучший шанс для "Милана" сократить отставание представился на 68-й минуте, когда Тео Эрнандес заработал пенальти после фола Филипа Биллинга. Однако Хименес слабо пробил, и Алекс Мерет без труда отразил удар. Это уже четвёртый неудачный 11-метровый "Милана" в сезоне - ранее промахивались Тео Эрнандес, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Поздняя интрига, но "Наполи" удержал победу

За шесть минут до конца основного времени "Милан" всё же сумел забить. Тео Эрнандес разыграл комбинацию с Леау, ворвался в штрафную и прострелил, а Луки Йович удачно подставил ногу, отправив мяч в сетку.

В концовке даже Меньян подключился к атакам "Милана", но "Наполи" выстоял, одержав свою первую домашнюю победу над этим соперником с августа 2018 года.

Борьба за скудетто продолжается

Благодаря этой победе "Наполи" сократил отставание от лидирующего "Интера" до трёх очков, что сохраняет интригу в чемпионской гонке. В то же время "Милану" необходимо срочно исправлять ситуацию, чтобы не выпасть из борьбы за призовые места.

Несмотря на характер и попытки камбэка, проблемы "россонери" с реализацией пенальти и нехватка креативности в атаке остаются серьёзными препятствиями. А для "Наполи" этот успех - не только важные три очка, но и новый импульс в борьбе за чемпионство.