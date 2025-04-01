Криштиану Роналду может вернуться в "Реал"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в мадридский "Реал". По данным СМИ, 40-летний португалец не планирует продлевать контракт с саудовским клубом, который истекает в конце текущего сезона.

Одной из ключевых причин возможного перехода является участие в новом клубном чемпионате мира 2025 года, на который "Аль-Наср" не смог квалифицироваться. ФИФА предоставит специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, во время которых Роналду сможет подписать краткосрочный контракт с новым клубом.

Помимо "Реала", интерес к португальцу проявляют "Интер Майами" и "Аль-Хиляль". Однако возвращение в мадридский клуб, где он провёл девять ярких лет и выиграл множество трофеев, выглядит самым интригующим вариантом.

В текущем сезоне Роналду демонстрирует великолепную форму, забив 34 гола и отдав 5 результативных передач в 40 матчах за клуб и сборную. В ближайшие месяцы станет ясно, примет ли он решение вновь надеть белую футболку "сливочных".