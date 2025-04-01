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3 апреля в Ленинском районе Бишкека отключат холодную воду

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- Бактыгуль Акжолова
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3 апреля с 10:00 до 24:00 будет приостановлена подача холодной воды в Ленинском районе Бишкека, сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения: ул. Л. Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Боронбая, Копуро-Базар, Ахунбаева, Чортекова, Муромская, Циолковского, Т. Фрунзе, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Кок-Жайык, Гагарина, Торугарт, "Рабочий городок", "Институт земледелия", а также жилые массивы "Ак-Орго", "Ак-Ордо" (северная часть ул. Ахунбаева), "Тенир-Тоо" (ниже ул. Ахунбаева).

Временное отключение холодной воды связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Гагарина" и "Юго-Западный".

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/444483
Теги:
Ленинский район, отключение воды, Бишкек
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