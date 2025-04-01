3 апреля в Ленинском районе Бишкека отключат холодную воду

3 апреля с 10:00 до 24:00 будет приостановлена подача холодной воды в Ленинском районе Бишкека, сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения: ул. Л. Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Боронбая, Копуро-Базар, Ахунбаева, Чортекова, Муромская, Циолковского, Т. Фрунзе, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Кок-Жайык, Гагарина, Торугарт, "Рабочий городок", "Институт земледелия", а также жилые массивы "Ак-Орго", "Ак-Ордо" (северная часть ул. Ахунбаева), "Тенир-Тоо" (ниже ул. Ахунбаева).

Временное отключение холодной воды связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Гагарина" и "Юго-Западный".

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.