Высшая лига Универсиады КР по шахматам: победители и призеры

С 25 по 29 марта в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова прошли шахматные турниры в рамках Высшей Лиги Универсиады Кыргызстана. В соревновании принимали участие команды из ведущих университетов страны.

Как сообщает Кыргызский шахматный союз, в мужском и женском турнирах участвовало по 10 команд, и за ходом состязаний следила судейская коллегия под руководством арбитра ФИДЕ Азамата Керимжанова. Все победители и призеры турнира были награждены кубками, дипломами, медалями и призами от Дирекции "Жаштык".

Итоги турнира:

Мужчины: 1-е место – КГТУ (Орозбаев Элдияр, Жолдошмаматов Адилет, Тыныбеков Бакыт, Кубанычбеков Улукбек); 2-е место – ОШГУ (Имарбеков Баэль, Аттокуров Жумабек, Келдибек уулу Актилек, Нурдинов Омурбек); 3-е место – АУЦА (Кубанычбеков Асылтай, Алымбеков Арслан, Норматов Доруш, Додихудоев Ардашер).

Победители на досках:

1-я доска: Орозбаев Элдияр (КГТУ);

2-я доска: Аттокуров Жумабек (ОШГУ);

3-я доска: Тыныбеков Бакыт (КГТУ);

4-я доска: Сонг Цихоу (КНУ).

Женщины: 1-е место – КГМА (Ли Дария, Конокбаева Чынара, Каликова Нурай, Азимова Камила); 2-е место – КГТУ (Майрамбекова Айпери, Тахирова Элизабет, Акунжанова Нуска, Саламат кызы Канымжан); 3-е место – АУЦА (Мухаммадалиева Зульхиджа, Сабзалиева Фотима, Давлатова Мизжгона, Бозорова Фариза).

Победители на досках:

1-я доска: Ли Дария (КГМА);

2-я доска: Тахирова Элизабет (КГТУ);

3-я доска: Маматсабир кызы Нургуль (ОшМПУ);

4-я доска: Абдимиталип кызы Уулкан (ОшМПУ).

Победители и призеры турнира продемонстрировали высокий уровень подготовки и стратегического мышления. Эти соревнования стали важным событием в спортивной жизни университетов Кыргызстана, вдохновляя студентов на дальнейшие успехи в интеллектуальных играх.