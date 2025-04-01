Семинар для футбольных арбитров прошел в Нарынской области

С 28 по 30 марта в городе Нарын состоялся учебный семинар для футбольных арбитров. Семинар был организован с целью развития футбола в регионах, и в нем приняли участие 13 арбитров.

Мероприятие было проведено футбольной ассоциацией Нарынской области, а его руководителем стал опытный арбитр и инструктор из отдела судейства Кыргызской футбольной федерации (КФФ) Чыныбеков Замирбек.

По итогам семинара участники получили сертификаты, что стало успешным завершением мероприятия и подчеркнуло важность постоянного образования и тренировки судей для улучшения качества игры.