UFC 314: Волкановски и Лопес сразятся за титул

UFC анонсировал официальный постер 314-го номера турнира, который состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Майами. В главном событии вечера бывший чемпион в полулегком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски будет сражаться с бразильцем Диего Лопесом за вакантный титул в полулегком весе.

В соглавном событии турнира пройдет поединок в легкой весовой категории между Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом. Ожидается, что оба боя привлекут внимание зрителей своим напряжением и уровнем мастерства.

Сам Волкановски о своем предстоящем поединке заявил, что Диего Лопес не сможет его остановить. "Я покажу миру, что я просто другой", - заявил чемпион, подчеркивая свою уверенность в предстоящем поединке.

Главный кард турнира UFC 314:

Александр Волкановски (Австралия) - Диего Лопес (Бразилия);

Майкл Чендлер (США) - Пэдди Пимблетт (Великобритания);

Брайс Митчелл (США) - Жан Силва (Бразилия);

Карлос Пратес (Бразилия) - Джефф Нил (США);

Никита Крылов (Россия) - Доминик Рейес (США).