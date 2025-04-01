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Роман Копылов может провести бой с Пауло Костой

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов может провести бой с бывшим претендентом на титул, бразильцем Пауло Костой, сообщает инсайдер Бенни П. через социальную сеть X.

По информации источников, бой может пройти на турнире UFC 317, который запланирован на 28 июня. Это противостояние обещает быть интересным, учитывая, что Копылов в последнее время показывает отличные результаты, а Коста остаётся одним из самых опасных бойцов в среднем весе.

В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе, Копылов одержал победу над американцем Крисом Кёртисом, победив его техническим нокаутом в третьем раунде.

На данный момент Роман Копылов провёл 17 боёв в смешанных единоборствах, одержав 14 побед и потерпев 3 поражения. Если бой с Костой подтвердится, это будет значительный шаг вперёд в карьере российского бойца.


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URL: https://www.vb.kg/444491
Теги:
смешанные бои
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