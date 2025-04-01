Мэрия Бишкека сформировала реестр недобросовестных подрядчиков

В столичном муниципалитете под председательством мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева состоялось совещание по развитию дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На совещании также приглашены представители подрядных организаций, ответственные за выполнение дорожных работ.

В ходе встречи глава столицы поручил взять на контроль качество выполненных работ и сроков сдачи объектов подрядчиками. "В первую очередь мы- партнеры, а потому прошу отнеститсь более отвественно к выполнению поставленных задач. Все работы должны приниматься строго в установленные сроки, с учетом всех недостатков. Ранее допускалось искусственное затягивание сроков и несоответствие стандартам! В этом году халатное отношение к строительству дорог со стороны подрядчиков, так и со стороны акимиатов не останется безнаказанным",- подчернкул Айбек Джунушалиев.

Курирующему заместителю мэра города Бишкек, акимам четырех районов, управлению организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии города Бишкек поручено взять на контроль выполнение всех поставленных задач.

Мэр уделил особое внимание компаниям, допустившим нарушения. Так, столичный муниципалитет сформировал реестр недобросовестных подрядчиков мэрии города Бишкек, которые не смогут участвовать в будущих тендерах.

Отметим, что благодаря новой системе контроля, мэрия города Бишкек в 2024 году сэкономила значительные средства городского бюджета. "В прошлом году мы сэкономили 415 миллионов сомов за счет оперативного подхода к ремонту. Работы велись без дополнительных расходов и в установленные сроки. В этом году мы продолжим придерживаться такой же тактики в работе", – добавил мэр.

Также участники обсудили механизмы усиления контроля за подрядными организациями. Теперь каждое предприятие, выигрывающее тендер, будет обязано доказать наличие необходимой техники и кадров, иначе оно не сможет приступить к работе.

Муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" поручено принять исчерпывающие меры при формировании списка подрядных организаций для участия в тендере.

Отметим, что в 2025 году мэрия города Бишкек продолжит масштабные дорожные работы. Объем финансирования из местного бюджета останется на высоком уровне, а подход к проведению ремонтов станет еще более строгим и прозрачным.