В Бишкеке с 2 апреля закрывается новый участок улицы Медерова

С 2 апреля в Бишкеке будет закрыт участок улицы Медерова для проведения реабилитационных работ, сообщает столичный муниципалитет. По его данным, для движения транспорта закроют отрезок от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина, в результате чего будет закрыт участок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина.

Изменится схема движения общественного транспорта: автобусный маршрут № 212 будет перенаправлен на улицу Горького.

Пересечения улиц Медерова/Юнусалиева и Медерова/Жукеева-Пудовкина останутся открытыми для движения транспорта.

Мэрия города Бишкек рекомендует горожанам и гостям столицы заранее планировать маршруты, а также пользоваться общественным транспортом во избежание дорожных заторов.