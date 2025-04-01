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В Бишкеке с 2 апреля закрывается новый участок улицы Медерова

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- Назгуль Абдыразакова
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С 2 апреля в Бишкеке будет закрыт участок улицы Медерова для проведения реабилитационных работ, сообщает столичный муниципалитет. По его данным, для движения транспорта закроют отрезок от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина, в результате чего будет закрыт участок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина.

Изменится схема движения общественного транспорта: автобусный маршрут № 212 будет перенаправлен на улицу Горького.

Пересечения улиц Медерова/Юнусалиева и Медерова/Жукеева-Пудовкина останутся открытыми для движения транспорта.

Мэрия города Бишкек рекомендует горожанам и гостям столицы заранее планировать маршруты, а также пользоваться общественным транспортом во избежание дорожных заторов.


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URL: https://www.vb.kg/444499
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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