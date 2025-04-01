Владелец аттракциона в парке Панфилова оштрафован на 35000 сомов

В связи с инцидентом, связанным с падением девушки с аттракциона в парке имени Панфилова 31 марта 2025 года, пресс-служба Минприроды КР сообщает, что владелец аттракциона оштрафован на 35000 сомов в соответствии со статьей 274 кодекса о правонарушениях.

"Была создана специальная комиссия, которая провела осмотр на месте. В ее состав вошли представители Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора по городу Бишкек и Аламудунскому району, представители мэрии города Бишкек, акимиата Первомайского района и правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной инцидента стал обрыв двух ремней безопасности на аттракционе.

В результате от администрации парка имени Панфилова получено гарантийное письмо о временном прекращении работы аттракциона до тех пор, пока все механические аттракционы не будут проверены на безопасность.

Также 1 апреля временно приостановлена работа всех механических аттракционов в парке. В настоящее время проводятся углубленные обследования технического состояния всех аттракционов.

В настоящее время все обстоятельства тщательно расследованы, и окончательная информация будет предоставлена после того, как причины инцидента не будут полностью установлены.

Экологическая техническая слубжа Минприроды выражает глубокую обеспокоенность этим инцидентом, подчеркивая, что безопасность горожан является главным приоритетом.

Состояние пострадавшей девушки остается тяжелым. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь и она находится под наблюдением врачей. По данному факту Управлением внутренних дел проводится расследование. Дополнительная информация будет предоставлена после определения всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении ведомства.