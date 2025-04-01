В Худжанде дроны в небе нарисовали портрет Садыра Жапарова

1 апреля в Худжанде во время праздничного шоу дроны в небе нарисовали портрет президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Это произошло в рамках его рабочего визита в Таджикистан, где он провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе визита был подписан Протокол об обмене Ратификационными грамотами, а также начался запуск линии 500 кВ "Датка–Сугд" в рамках проекта CASA-1000. Кроме того, состоялись трехсторонние переговоры с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, по итогам которых подписаны важные соглашения о сотрудничестве.