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В Худжанде дроны в небе нарисовали портрет Садыра Жапарова

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- Назгуль Абдыразакова
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1 апреля в Худжанде во время праздничного шоу дроны в небе нарисовали портрет президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Это произошло в рамках его рабочего визита в Таджикистан, где он провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе визита был подписан Протокол об обмене Ратификационными грамотами, а также начался запуск линии 500 кВ "Датка–Сугд" в рамках проекта CASA-1000. Кроме того, состоялись трехсторонние переговоры с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, по итогам которых подписаны важные соглашения о сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/444503
Теги:
визит, президент, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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