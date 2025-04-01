Кримавторитета Дженго подозревают в заказе убийства мужчины в СИЗО Оша

В 2025 году ГКНБ возбудил уголовное дело по факту убийства 7 августа 2015 года в СИЗО города Ош уроженца Кара-Сууйского района Ошской области А.З.А., сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что заказчиком убийства был кримавторитет Кадыр Досонов, также известный по кличке Дженго, который, как и убитый, входил в организованную преступную группу (ОПГ) ликвидированного Камчы Кольбаева.

Следствие установило, что между Досоновым и А.З.А. существовали личные неприязненные отношения. А.З.А. был осведомлен о фактах присвоения Досоновым денежных средств из так называемого "общака" - общих средств криминального объединения. Узнав о воровстве Досонова, А.З.А. намеревался донести информацию о его действиях до других членов ОПГ Кольбаева. В ответ на это Досонов отдал приказ своим подручным убить А.З.А.

7 августа 2015 года по указанию Досонова убийство было совершено тремя осужденными - уроженцами Джалал-Абадской области А.Р.Ш. и Ю.Б.Н., а также уроженцем Ошской области Д.А.Д. Они насильственно удерживали А.З.А. и ввели ему в вену смертельную дозу наркотика - героина, в результате чего он скончался на месте.

Особое внимание следствием уделяется возможной причастности сотрудников пенитенциарной системы к укрытию этого преступления. С 2015 года убийство А.З.А. числилось как передозировка наркотиками, что создало предпосылки для подозрений в сокрытии истинных обстоятельств преступления.

В настоящее время ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления. Общественность будет проинформирована о ходе расследования.

Кроме того, в последние четыре года органы национальной безопасности активно занимаются борьбой с организованной преступностью, что принесло беспрецедентные результаты. В результате масштабных и последовательных действий были ликвидированы организованные преступные группы, в том числе группировка Кольбаева, которая имела широкое влияние в стране. Эти группировки охватывали различные сферы жизни, от экономики до государственного аппарата, с налаженной системой коррупционных связей.

Разветвленная сеть организованной преступности представляла собой серьезную угрозу национальной безопасности. На первом этапе работы ГКНБ удалось ликвидировать в стране организованную преступность в ее полном объеме, лишив ее финансовых ресурсов и вернув преступно нажитое имущество в доход государства.

На втором этапе продолжаются меры по модернизации пенитенциарной системы, направленные на создание современной и эффективной системы исправления осужденных лиц. В рамках работы органов национальной безопасности также особое внимание уделяется раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованной преступностью в прошлом, когда привлечение виновных к ответственности было затруднено из-за коррупционных связей и закрытости криминальных структур.

ГКНБ продолжает работать над устранением угроз, связанных с организованной преступностью, обеспечивая безопасность граждан и устойчивость государственной системы.