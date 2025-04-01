В Бишкеке продолжаются рейды по борьбе с парковкой на зеленых зонах

Муниципальная инспекция напоминает водителям не ставить свои автотранспортные средства на зеленых зонах, сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в целях недопущения парковки, зеленые зоны ограждаются красной ограничительной лентой со стороны инспекторов. Кроме того, газоны восстанавливают сотрудники МП "Бишкекзеленстрой". Несмотря на эти усилия, автолюбители сводят на нет данные работы, нарушая действующее законодательство.

С начала 2025 года нарушителям составили 102 протокола на общую сумму 664 500 сомов. Факты выявляются в ходе ежедневных рейдов и по жалобам, отправляемые неравнодушными горожанами.

Работа ведется также вместе с сотрудниками УПСМ, которые помогают в поисках владельцев автомашин, скрывшихся на момент выезда.

Согласно Кодексу КР о правонарушениях за парковку в этих местах предусмотрен штраф для физических лиц на сумму 5,5 тыс. сомов, для юридических - 17 тыс. сомов.