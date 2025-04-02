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В этом году в Кыргызстане восстановят 80 скважин для полива земель

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- Светлана Лаптева
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На сегодняшний день в Кыргызстане имеется 14 496 скважин, из них проверено 270 скважин, в этом году планируется реабилитировать 80 скважин.

В настоящее время для подготовки водохозяйственных объектов к поливному сезону 2025 года привлечено 203 единицы техники Службы водных ресурсов, а местными айыл окмоту - около 1 000 единиц.

В целях обеспечения питьевой водой 258 населенных пунктов по республике были выполняются следующие мероприятия: в 168 выполнены строительные работы, их которых в 40 сёлах будут вводить в эксплуатацию системы питьевого водоснабжения, также ведется работа по подготовке проектно-сметной документации системы питьевого водоснабжения 90 населенных пунктов.


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URL: https://www.vb.kg/444507
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан
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