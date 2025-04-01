Митинг в Бишкеке: жители требуют наложить вето на новый Земельный кодекс

Сегодня, 1 апреля, в сквере имени М. Горького состоялся митинг граждан, обеспокоенных новыми положениями Земельного кодекса. Как сообщила редакции VB.KG общественный активист и жительница села Чон-Арык Надежда Калычева, изменения в законодательстве вызывают тревогу у жителей Чон-Арыка, Киргизии-1 и Киргизии-2. Наибольшие опасения связаны со статьями, предусматривающими изъятие земель из частной собственности для государственных нужд.

"Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда под предлогом расширения дорог предпринимаются попытки изъятия земель, в некоторых местах - уже с применением действенных методов. При этом вопрос справедливой компенсации даже не рассматривается. В случае с Киргизией-1 нам просто заявили: "Отдай свой дом, он нужен государству, потому что здесь будет дорога. А куда ты пойдешь - это не наша забота"", - привела слова чиновников Калычева.

По ее словам, собственники жилья пытаются добиться разъяснений от госструктур уже четыре месяца, однако ответа на вопрос, когда именно были нанесены красные линии, поглотившие их дома, они так и не получили.

"Нам говорят о каких-то древних планах 70-х годов, но тогда наших жилмассивов еще не существовало в городском плане. Официально они были включены в границы города только в 1986 году, перейдя из Аламудунского района", - пояснила Калычева.

Она также подчеркнула, что при советских сельсоветах никто не строил дома за пределами установленных границ.

"Если вы проедете по основным трассам Чон-Арыка, то увидите, что дома 60–70-х годов стоят словно по линейке. Именно по ним проходила красная линия. Осенью мы вдруг узнаем, что новая красная линия поглотила эти дома", - отметила активистка.

По ее словам, жителям заявили, что их дома подлежат сносу, а вопрос компенсации даже не обсуждается.

Вопрос о компенсации остается открытым

Как утверждает Калычева, новая редакция Земельного кодекса предполагает выплату "достаточной" компенсации, но это понятие в законе никак не раскрывается.

"Что значит "достаточно"? Достаточно, чтобы человек замолчал? Достаточно, чтобы купить билет на поезд и уехать? Или достаточно, чтобы было справедливо?", - задается вопросом активистка.

По ее словам, изначально проблему подняли жители Чон-Арыка, однако первыми под волну реконструкции попали Киргизия-1 и Киргизия-2, в частности, улица Восточная, чьи огороды выходят на проспект Чынгыза Айтматова. С января этого года жители начали коллективно направлять запросы в государственные органы, но пока получили лишь один ответ от Главархитектуры, который, по словам Калычевой, больше напоминает "сказку про страну Оз".

Неясность в документах

На встрече в мэрии представитель Главархитектуры продемонстрировал жителям карты, согласно которым нормы СНиПов предусматривают отступ по 25 метров от середины дороги в обе стороны. Однако, по словам активистки, на представленной карте была нанесена совершенно другая линия, проходящая от Ала-Арчинского водохранилища до гор.

"Мы не увидели самих карт. Нам показали какие-то заготовки, которые, судя по всему, были сделаны накануне ночью", - заявила Калычева.

Только в Чон-Арыке под снос подпадают около 400 домов, в том числе на улицах Кожобергенова, Береговой, Чодронова, 50 лет Победы и Семетей. В общей сложности это затронет около 5000 жителей.

Судебные разбирательства и реакция жителей

Отвечая на вопрос о судебных исках, Калычева отметила, что жители Киргизии-1 и Киргизии-2 планировали обратиться в суд, но снос начался настолько неожиданно, что они даже не успели отреагировать.

"Когда на заборах появились отметки 12–13 метров, многие решили, что это чья-то шутка. Уведомлений и официального ознакомления с планом реконструкции не было", - сообщила она.

По словам Калычевой, утвержденного проекта реконструкции дорог на данный момент нет, есть лишь эскизный вариант, который можно изменять в зависимости от реакции населения.

"Это своеобразная проверка: если люди будут возмущаться, можно уменьшить зону сноса с 12 до 4 метров", - заключила активистка.

Автор: Айлин Абдырахманова