Ташиев предложил называть грецкие орехи кыргызскими

Называть грецкие орехи кыргызскими предложил заместитель председателя кабмина Камчыбек Ташиев.

По его словам, родиной грецких орехов считается Кыргызстан. "Орехи здесь тысячелетиями растут. Самая большая площадь ореховых плантаций в мире находится в Арстанбапе. В таком уникальном месте мы живем. Этот орех стал и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Но на самом деле орех произошел из Кыргызстана и отсюда он распространился. Поэтому нужно называть его кыргызским", - сказал он.

Ташиев дал поручение соответствующим госорганам применять в обиходе это название – кыргыз жаңгагы. "Местные власти, госорганы, не называйте его грецким, это кыргызский орех. Давайте впредь будем называть его кыргызским орехом. Вот тогда мы вернемся к истокам, истории", - сказал он.

Источник: Акипресс