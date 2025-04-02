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Ташиев предложил называть грецкие орехи кыргызскими

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Называть грецкие орехи кыргызскими предложил заместитель председателя кабмина Камчыбек Ташиев.

По его словам, родиной грецких орехов считается Кыргызстан. "Орехи здесь тысячелетиями растут. Самая большая площадь ореховых плантаций в мире находится в Арстанбапе. В таком уникальном месте мы живем. Этот орех стал и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Но на самом деле орех произошел из Кыргызстана и отсюда он распространился. Поэтому нужно называть его кыргызским", - сказал он.

Ташиев дал поручение соответствующим госорганам применять в обиходе это название – кыргыз жаңгагы. "Местные власти, госорганы, не называйте его грецким, это кыргызский орех. Давайте впредь будем называть его кыргызским орехом. Вот тогда мы вернемся к истокам, истории", - сказал он.

Источник: Акипресс


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URL: https://www.vb.kg/444515
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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