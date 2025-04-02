Телохранителю Месси запретили быть у кромки поля

Персональному телохранителю Лионеля Месси Яссину Чуэко официально запретили патрулировать кромку поля во время матчей "Интер Майами". По сообщениям, это решение было принято руководством Major League Soccer (MLS) для приведения работы службы безопасности в соответствие с установленными протоколами.

Чуэко, бывший военный и эксперт по боевым искусствам, стал узнаваемой фигурой на матчах "Интер Майами". Он регулярно наблюдал за полем и оперативно реагировал на попытки фанатов приблизиться к аргентинской звезде. Его действия привлекли внимание общественности после того, как в сети распространились видео с его быстрыми вмешательствами в ситуацию с выбежавшими на поле болельщиками.

В недавнем интервью испанским СМИ Чуэко выразил недовольство этим запретом, ссылаясь на растущие проблемы с безопасностью в США. Он отметил, что за семь лет работы в Европе сталкивался всего с шестью случаями выбегания фанатов на поле, тогда как после перехода Месси в MLS таких случаев стало 16 менее чем за два года.

Представители MLS заверили, что их меры безопасности остаются строгими и что у каждого клуба есть назначенный персонал для предотвращения возможных нарушений. Хотя Чуэко больше не сможет находиться у самой кромки поля, он, как ожидается, продолжит выполнять свои обязанности в других аспектах, обеспечивая безопасность Месси.

Клуб "Интер Майами" пока не дал официального комментария по этому вопросу. Тем временем фанаты разделились во мнениях: одни считают запрет необоснованным, другие полагают, что он способствует более унифицированному подходу к безопасности в лиге.

Учитывая всемирную популярность Месси, споры о его безопасности в США, вероятно, не утихнут в ближайшее время.