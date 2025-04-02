Онол Каныбек уулу продолжит карьеру в ливанском клубе Hboub

Капитан национальной сборной Кыргызстана по волейболу Онол Каныбек уулу продолжит свою карьеру в Ливане. Как сообщили в Федерации волейбола Кыргызстана, спортсмен заключил контракт с клубом Hboub и уже принимает участие в матчах нового турнира.

31 марта состоялись заключительные игры предварительного раунда чемпионата Ливана. Команда Hboub, в составе которой выступает кыргызстанский волейболист, заняла восьмое место и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Ранее Онол Каныбек уулу выступал за монгольский клуб SG Hawks, с которым завоевал бронзовые медали чемпионата Монголии. Переход в ливанскую лигу стал новым этапом в карьере спортсмена, открывающим перед ним новые возможности на международной арене.

Федерация волейбола Кыргызстана выразила поддержку своему капитану и пожелала ему успешного выступления в новом чемпионате. Болельщики надеются, что Каныбек уулу сможет проявить себя в Ливане и принести пользу не только клубу, но и национальной сборной Кыргызстана в будущих турнирах.