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Онол Каныбек уулу продолжит карьеру в ливанском клубе Hboub

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- Самуэль Деди Ирие
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Капитан национальной сборной Кыргызстана по волейболу Онол Каныбек уулу продолжит свою карьеру в Ливане. Как сообщили в Федерации волейбола Кыргызстана, спортсмен заключил контракт с клубом Hboub и уже принимает участие в матчах нового турнира.

31 марта состоялись заключительные игры предварительного раунда чемпионата Ливана. Команда Hboub, в составе которой выступает кыргызстанский волейболист, заняла восьмое место и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Ранее Онол Каныбек уулу выступал за монгольский клуб SG Hawks, с которым завоевал бронзовые медали чемпионата Монголии. Переход в ливанскую лигу стал новым этапом в карьере спортсмена, открывающим перед ним новые возможности на международной арене.

Федерация волейбола Кыргызстана выразила поддержку своему капитану и пожелала ему успешного выступления в новом чемпионате. Болельщики надеются, что Каныбек уулу сможет проявить себя в Ливане и принести пользу не только клубу, но и национальной сборной Кыргызстана в будущих турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/444517
Теги:
волейбол, Кыргызстан
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