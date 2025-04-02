Грандиозный марафон с участием китайских спортсменов пройдет в Кыргызстане

В начале осени 2025 года в Кыргызстане состоится крупный международный марафон с участием спортсменов из Китая. Об этом стало известно после переговоров между президентом Фонда развития туризма Кыргызской Республики Кылычбеком Рысалиевым и главой туристической компании Xi'an China Merchants Ли Юансяном.

Марафон, который стал популярным в Сиане с 2016 года, соберет около тысячи участников, включая известных китайских блогеров и журналистов. Ожидается, что марафон будет проходить в различных регионах Кыргызстана, в частности, на Иссык-Куле и Бишкеке.

Это событие является частью растущей репутации Кыргызстана как места для проведения международных спортивных мероприятий. В 2019 году страна принимала международный марафон Шанхайской организации сотрудничества на озере Иссык-Куль, в котором принимали участие спортсмены из Китая, Казахстана и Кыргызстана.