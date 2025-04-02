В Чуйской области задержан сотрудник ГУ "Унаа" по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По её данным, гражданин К.К. с целью получения материальной выгоды передал взятку в размере 1500 долларов заместителю директора государственного учреждения "Унаа" Ш.Б. за содействие в регистрации автомобиля марки Infiniti FX37 с поддельными документами.

Получив фальшивые регистрационные документы, он передал их специалисту Жайыл-Панфиловского отдела ГУ "Унаа" С.Д., который совместно с другими лицами изготовил недостающие части подложных документов. После этого он незаконно зарегистрировал автомобиль, поставил его на учёт и выдал свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные регистрационные номера.

После оформления автомобиля гражданин К.К. продал его третьим лицам, которые вывезли его на территорию Республики Казахстан и поставили на учёт.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 342 ("Получение взятки"), ст. 337 ("Злоупотребление должностным положением") и ст. 379 ("Подделка документов") УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками ГУВД Чуйской области, в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики был задержан и водворён в изолятор временного содержания специалист Жайыл-Панфиловского отдела ГУ "Унаа" С.Д., 1960 года рождения.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников преступления.

Следствие продолжается.