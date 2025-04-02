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ГКНБ задержан начальник колонии-поселения №44 в Чолпон-Ате

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением задержан начальник колонии-поселения №44 в Чолпон-Ате А.Т.А., сообщает пресс-служба ведомства.

"Органами национальной безопасности установлено, что А.Т.А. на протяжении нескольких лет, злоупотребляя своим должностным положением в нарушение Инструкции "О порядке и условиях отбывания наказания в колониях-поселения", незаконно использовал труд осужденных лиц для решения своих бытовых вопросов.

Кроме этого, выявлен факт внесения заведомо ложных сведений в официальные документы со стороны А.Т.А. и других сотрудников учреждения с целью сокрытия смерти одного из осужденных лиц в феврале 2022 года.

На основании собранных доказательств А.Т.А. предъявлено обвинение по статье злоупотребление должностным положением и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/444530
Теги:
ГКНБ, ГСИН, задержание, колонии, Кыргызстан
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