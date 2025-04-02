Победитель чемпионата мира PDC по дартсу получит рекордный приз

Победитель следующего чемпионата мира PDC по дартсу получит рекордный приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов ($1,29 млн), что вдвое больше суммы, заработанной чемпионом 2024 года Люком Литтлером. Об этом в понедельник объявила Профессиональная корпорация дартса (PDC).

Литтлер, известный как "The Nuke", получил 500 000 фунтов в январе, став самым молодым чемпионом в истории турнира в возрасте 17 лет. Его стремительный взлёт привлёк внимание широкой публики и способствовал росту популярности дартса в Великобритании.

Общий призовой фонд чемпионата мира также удвоился и составит 5 миллионов фунтов. Кроме того, число участников турнира увеличится с 96 до 128 человек.

"Приз в размере 1 миллиона фунтов для чемпиона мира отражает статус дартса как одного из самых захватывающих и востребованных видов спорта в мире", – заявил генеральный директор PDC Мэтт Портер.

Кроме того, PDC увеличила общий призовой фонд профессионального тура 2025 года на 7 миллионов фунтов. Призовой фонд Премьер-лиги возрастёт до 1,25 миллиона фунтов, а турниры World Matchplay и Grand Slam теперь будут иметь призовые фонды по 1 миллиону фунтов каждый.

PDC также повысила призовые в турнирах ProTour, Challenge Tour, Development Tour и женской серии, укрепляя финансовые возможности игроков на всех уровнях.