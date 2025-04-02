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Гулжигит Борубаев забил дебютный гол в чемпионате Беларуси

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский полузащитник Гулжигит Борубаев открыл счет своим голам в чемпионате Беларуси. 29 марта в матче второго тура местного первенства футболист, выступающий за ФК "Минск", отметился точным ударом в ворота "Витебска".

Встреча завершилась победой "Минска" со счетом 2:1. На 58-й минуте Борубаев, получив мяч в штрафной площади, обыграл защитника и отправил его в сетку, сравняв счет. Победный гол на 83-й минуте забил Александр Макась.

Для кыргызстанца этот гол стал первым в официальных матчах за новый клуб. В дебютном поединке за "Минск", состоявшемся 13 марта против "Нафтана", он также проявил себя, отдав голевую передачу, хотя его команда тогда уступила со счетом 1:2.

Борубаев перешел в "Минск" в зимнее трансферное окно из бишкекской "Алги" и уже успел зарекомендовать себя в белорусском чемпионате. Его успешное выступление привлекло внимание как местных, так и кыргызстанских болельщиков, которые следят за прогрессом своего соотечественника за рубежом.

Следующий матч ФК "Минск" проведет против "Гомеля", и поклонники кыргызского футболиста надеются на продолжение его результативной игры.


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URL: https://www.vb.kg/444541
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
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