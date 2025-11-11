Погода
В Чуйской области государству возвращён участок на более 41 млн сомов

261
- Назгуль Абдыразакова
Главным управлением внутренних дел и прокуратурой Чуйской области государству возвращён земельный участок стоимостью 41 482 000 сомов.

По данным ведомства, гражданин Д.А. незаконно владел участком площадью 2,44 га вблизи села Арал Чуйского района. Земля предназначалась для пастбища, однако он самовольно изменил её категорию на "земли многолетних насаждений" и установил дробильную установку для переработки песчано-гравийной смеси, что противоречит целевому назначению участка и требованиям экологического законодательства.

Проверка, проведённая с участием специалистов ГП "Кыргызгипрозем" и Службы по земельному и водному надзору, выявила порчу земли на площади 0,41 га на сумму 1 118 424 сома.

26 сентября 2025 года органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 307 УК КР ("Нарушение правил охраны и использования недр"), впоследствии переквалифицированное на статью 212-2 УК КР ("Приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояние"). Дело передано в ГУВД Чуйской области для расследования.

В ходе следственных действий гражданин Д.А. добровольно вернул государству участок площадью 2,44 га стоимостью 41 482 000 сомов, передав его на баланс Чуйского айылного округа, и полностью возместил ущерб в размере 1 118 424 сома.

Расследование продолжается.


Теги:
земельный участок, Чуйская область, милиция, прокуратура
