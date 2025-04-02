ГКНБ пресек деятельность группы, изготовлявшей масло каннабиса

Бишкеке выявлена и пресечена деятельность преступной группы лиц, занимавшейся изготовлением и распространением наркотиков - масло каннабиса (гашишное масло). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В результате проведенных следственно-оперативных действий, с поличным при изготовлении и подготовки к сбыту очередной партии масла каннабиса задержаны двое граждан Кыргызской Республики Д.А.С. и Е.Н.С.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 ч.2 п.2 и п.3 Уголовного кодекса КР (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта).

Кроме того, в ходе проведенных обысков в местах проживания указанных лиц обнаружено и изъято наркотическое средство масло каннабиса в особо крупном размере в виде флаконов в стеклянных колбах с вейп-картриджами.

Указанные граждане по подозрению в совершении отмеченного преступления водворены в СИЗО №1.

В настоящее время, продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц к данному факту.