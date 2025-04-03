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Жан-Клод Ван Дамма подозревают в причастности к торговле детьми

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Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре громкого скандала. В Румынии его подозревают в связях с преступной сетью, занимающейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает СМИ.

По данным адвоката одной из предполагаемых жертв Адриана Кукулиса, уголовное дело касается предполагаемых сексуальных отношений Ван Дамма с пятью румынскими девушками, находившимися в уязвимом положении в момент знакомства с актером.

Одна из женщин подтвердила обвинения, заявив, что встречалась с Ван Даммом во время мероприятий в Каннах. Адвокат утверждает, что располагает доказательствами участия актера в этих событиях.

По предварительным данным, подбор девушек для актера осуществлял румынский предприниматель Морел Боля – владелец модельного агентства Kasta Morrely. Он является основным фигурантом дела о торговле несовершеннолетними, которое охватывает период с 2000 по 2016 год.

Напомним, в прошлом году в Нью-Йорке был арестован известный рэпер P. Diddy по подозрению в насилии и торговле людьми.


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URL: https://www.vb.kg/444552
Теги:
кино, США, уголовное дело
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