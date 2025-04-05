Авиаторы КР о вкладе кыргызстанцев в Победу в Великой Отечественной войне

В честь 80-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне по инициативе руководства Сил воздушной обороны Вооруженных Сил (СВО) в Бишкеке состоялась научно-практическая конференция "Вклад кыргызстанцев в Победу в Великой Отечественной войне".

В работе научно-практической конференции приняли участие представители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, представители общественности, военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных Сил, командование и личный состав Сил воздушной обороны.

Целью научно-практической конференции ставилась задача рассказать всем участникам мероприятия о вкладе народа Кыргызстана в Великую Победу над фашизмом, и напомнить о героизме и мужестве наших земляков на фронтах и тылу Великой Отечественной.

Конференцию открыл председатель научно-практической конференции, заместитель командующего по работе с личным составом полковник Айбек Буржуев.

Тему авиационных кадров и становлении авиации затронул внук первого летчика в Центральной Азии и первого пилота-кыргыза Абдували Курбаналиева. Он представил презентацию, иллюстрированную фотодокументами и архивными документами.

Летчик-ветеран, полковник запаса Валимжан Танырыков дополнил его выступление своими воспоминаниями о том, как энтузиасты в Кыргызстане сохраняли традиции пилотов-фронтовиков. В частности, он напомнил, что на 5-х Центральных курсов повышения квалификации летчиков на территории республики было несколько музеев, в которых была собрана история всей авиации Киргизской ССР.

Координатор поискового движения "Биздин Жеңиш - Наша Победа" Светлана Лаптева рассказала о результатах поисковой работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны.

Выступили с докладами и ближайшие родственники героев-авиаторов из нашей страны. Так, племянник Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева Жекшен Таранчиев рассказал о том, как журналист кыргызского радио на основе истории его дяди создал радиоспектакль, после чего весь Кыргызстан узнал о подвиге и дружбе летчика Исмаилбека Таранчиева и борт-стрелка Алексея Ткачева. Сын легендарного борт-стрелка, полного кавалера орденов Славы Абдыкасыма Карымшакова поведал о том, каким был его отец в мирной жизни.

Сын Героя Советского Союза Михаила Шатова Александр Шатов поблагодарил руководство Сил Воздушной обороны Кыргызской Республики за память о героях-летчиках, истории авиации. "Хотя мой отец не родился и не призывался из Киргизской ССР, но в последние годы жизни он работал здесь, полюбив нашу страну всей душей", - сказал он.

Подвел итоги конференции Командующий Силами воздушной обороны, полковник Талант Талипов, который поблагодарил всех присутствующих, и особенно, докладчиков и выступающих, подчеркнув актуальность и значимость конференции в деле военно-патриотического воспитания молодежи, и дальнейшего более глубокого изучения военной истории авиации Кыргызстана.