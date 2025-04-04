Погода
$ 86.49 - 86.99
€ 93.02 - 94.02

Трамп ввел пошлины до 50% для "друзей и для врагов"

204  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для разных стран мира США решили ввести пошлины до 50%. Они нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку грабили другие страны, заявил Трамп. Что известно о пошлинах в материале РБК.

Какие пошлины введут США

Согласно представленной Трампом таблице, пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%);

Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон;

Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%). России в списке нет.

Минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам;

С 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а к 3 мая - на автозапчасти, произведенные за пределами США.

Как высчитываются пошлины и когда их введут

Тариф США высчитывается следующим образом: он вдвое меньше чем тот размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении товаров из США.

- с 5 апреля вступит в силу минимальная базовая таможенная пошлина в 10%. Товары, которые погрузили на суда до этой даты, не подпадут под действие тарифа, если они находятся на конечной стадии транзита;

- с 9 апреля начнут действовать остальные тарифы;

- тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Почему пошлины вводятся

Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США "подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами".

- Пошлины вводятся, "чтобы помочь восстановить экономику и предотвратить мошенничество".

- "В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены оставаться в стороне, в то время как другие страны становились богатыми и могущественными - во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать и, таким образом, использовать триллионы и триллионы долларов для снижения налогов и погашения государственного долга", - сказал американский президент.

- Также между США и другими странами - "чудовищный дисбаланс" в пошлинах на автомобили, который "разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность", добавил американский лидер. Когда США взымают 2,5% тариф, другие страны вводят пошлины до 70%.

- Трамп считает, что 2 апреля должно войти в историю как "день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой".

Реакция в мире на введение пошлин

Лидерам других стран нужно отменить свои тарифы, чтобы добиться снижения пошлин США, заявил Трамп. "Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю - отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры", - заявил Трамп.

Пошлины Трампа "абсолютно необоснованны", заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз (против Австралии действует тариф в 10%). Канада пообещала ответить контрмерами (страна не упоминается в списке).

Правительство Бразилии заявило, что вводимые Трампом тарифы нарушает обязательства США перед ВТО и повлияет на бразильский экспорт в Штаты. Бразильские власти "оценивают все возможности действий для обеспечения взаимности в двусторонней торговле". Конгресс Бразилии принял законопроект об ответных мерах против стран, которые устанавливают торговые барьеры в отношении бразильской продукции.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер написала в X, что федеральный совет (швейцарское правительство) принял к сведению введение Трампом 31-процентного тарифа в отношении страны и "оперативно определит дальнейшие шаги".

Если бы США объявили о пошлинах против России, значительного прямого влияния на российскую экономику это не оказало, заявил РБК старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. Текущие объемы экспорта России в США примерно в десять раз ниже, чем были до пандемии и санкций, поэтому потенциальные тарифы могут повлиять только на отдельные компании. Однако, предупреждает он, более значительной угрозой является начало глобальной торговой войны, которая приведет к уменьшению объемов глобальной торговли и ослаблению мировой экономики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444556
Теги:
пошлины, США, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  