Трамп ввел пошлины до 50% для "друзей и для врагов"

Для разных стран мира США решили ввести пошлины до 50%. Они нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку грабили другие страны, заявил Трамп. Что известно о пошлинах в материале РБК.

Какие пошлины введут США

Согласно представленной Трампом таблице, пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%);

Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон;

Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%). России в списке нет.

Минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам;

С 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а к 3 мая - на автозапчасти, произведенные за пределами США.

Как высчитываются пошлины и когда их введут

Тариф США высчитывается следующим образом: он вдвое меньше чем тот размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении товаров из США.

- с 5 апреля вступит в силу минимальная базовая таможенная пошлина в 10%. Товары, которые погрузили на суда до этой даты, не подпадут под действие тарифа, если они находятся на конечной стадии транзита;

- с 9 апреля начнут действовать остальные тарифы;

- тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Почему пошлины вводятся

Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США "подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами".

- Пошлины вводятся, "чтобы помочь восстановить экономику и предотвратить мошенничество".

- "В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены оставаться в стороне, в то время как другие страны становились богатыми и могущественными - во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать и, таким образом, использовать триллионы и триллионы долларов для снижения налогов и погашения государственного долга", - сказал американский президент.

- Также между США и другими странами - "чудовищный дисбаланс" в пошлинах на автомобили, который "разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность", добавил американский лидер. Когда США взымают 2,5% тариф, другие страны вводят пошлины до 70%.

- Трамп считает, что 2 апреля должно войти в историю как "день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой".

Реакция в мире на введение пошлин

Лидерам других стран нужно отменить свои тарифы, чтобы добиться снижения пошлин США, заявил Трамп. "Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю - отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры", - заявил Трамп.

Пошлины Трампа "абсолютно необоснованны", заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз (против Австралии действует тариф в 10%). Канада пообещала ответить контрмерами (страна не упоминается в списке).

Правительство Бразилии заявило, что вводимые Трампом тарифы нарушает обязательства США перед ВТО и повлияет на бразильский экспорт в Штаты. Бразильские власти "оценивают все возможности действий для обеспечения взаимности в двусторонней торговле". Конгресс Бразилии принял законопроект об ответных мерах против стран, которые устанавливают торговые барьеры в отношении бразильской продукции.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер написала в X, что федеральный совет (швейцарское правительство) принял к сведению введение Трампом 31-процентного тарифа в отношении страны и "оперативно определит дальнейшие шаги".

Если бы США объявили о пошлинах против России, значительного прямого влияния на российскую экономику это не оказало, заявил РБК старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. Текущие объемы экспорта России в США примерно в десять раз ниже, чем были до пандемии и санкций, поэтому потенциальные тарифы могут повлиять только на отдельные компании. Однако, предупреждает он, более значительной угрозой является начало глобальной торговой войны, которая приведет к уменьшению объемов глобальной торговли и ослаблению мировой экономики.