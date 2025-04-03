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Казахстанская боксерша Жазира Уракбаева вышла в полуфинал Кубка мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Казахстанская спортсменка Жазира Уракбаева успешно вышла в полуфинал Кубка мира по боксу, который проходит в бразильском городе Фос-ду-Игуасу под эгидой международной организации World Boxing. Этот результат уже гарантировал ей как минимум бронзовую медаль на турнире.

В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 51 килограмма Уракбаева одержала уверенную победу над местной спортсменкой Каролин Алмейдой. Бой завершился раздельным решением судей (3:2) в пользу казахстанки. Отметим, что Алмейда является чемпионкой Панамериканских игр 2023 года и представляла Бразилию на Олимпийских играх в Париже-2024.

Несмотря на статус соперницы и поддержку родных трибун, Уракбаева продемонстрировала уверенность и точность, что позволило ей добиться победы. В полуфинале казахстанская спортсменка встретится с представительницей Польши Натальей Кущевской.

Ранее Уракбаева уже завоевывала награды на международной арене, став двукратной бронзовой призёркой чемпионата Азии. Теперь у неё есть шанс побороться за выход в финал Кубка мира и завоевать ещё более престижную награду.


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URL: https://www.vb.kg/444559
Теги:
бокс, Казахстан
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