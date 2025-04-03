"Ливерпуль" победил "Эвертон" и укрепил шансы на титул

Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал минимальную, но крайне важную победу в мерсисайдском дерби, обыграв "Эвертон" со счётом 1:0 на своём поле. Единственный гол в матче во втором тайме забил Диогу Жота, что позволило "красным" сохранить плотную борьбу за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сделал всего одно изменение по сравнению с проигранным финалом Кубка лиги против "Ньюкасла" (1:2): вместо Джарелла Куансы на правом фланге обороны вышел Кертис Джонс. В воротах снова сыграл Куивин Келлехер. "Эвертон" под руководством Дэвида Мойеса вышел на поле в том же составе, что и в прошлом туре против "Вест Хэма".

Матч начался с доминирования "Ливерпуля", но уже на 11-й минуте игра была прервана из-за жёсткого подката Джеймса Тарковски против Алексиса Макаллистера. Судья ограничился жёлтой карточкой, хотя момент вызывал споры.

Гости сумели оправиться и даже забили мяч на 20-й минуте усилиями Бету, но гол был отменён из-за офсайда. Спустя десять минут тот же Бету создал ещё один опасный момент, обыграв Вирджила ван Дейка и пробив в штангу.

Во втором тайме "Ливерпуль" активизировался, что принесло результат на 57-й минуте. Диогу Жота мастерски разобрался в штрафной и точным ударом отправил мяч в сетку. После этого хозяева контролировали игру, не позволяя "Эвертону" создать серьёзных моментов.

Несмотря на минимальный счёт, "Ливерпуль" уверенно довёл матч до победы, которая помогла команде сохранить позиции в гонке за чемпионство. Следующий матч "красные" проведут против "Тоттенхэма", тогда как "Эвертон" постарается вернуться на победный путь в игре с "Брентфордом".