Арина Соболенко одержала уверенную победу над Джессикой Пегулой

С 18 по 30 марта в Майами (США) прошел престижный теннисный турнир серии ATP Masters 1000 и WTA 1000. Соревнования посетили рекордные 405 448 зрителей, что стало новым максимумом в истории турнира. В 2024 году на трибунах присутствовали 395 683 болельщика.

В женском финале первая ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия) одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой – 7:5, 6:2.

Главной сенсацией мужского турнира стал триумф 18-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика, который в финале обыграл 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Новака Джоковича (Сербия) со счетом 7:6, 7:6. Эта победа принесла молодому чеху его первый титул на турнирах серии "Мастерс".