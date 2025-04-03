Матч между "Галатасараем" и "Фенербахче" закончился скандалом

2 апреля 2025 года в напряжённом четвертьфинальном матче турецкого кубка "Галатасарай" одержал трудную победу над "Фенербахче" со счётом 2-1. Ожидаемое исландское дерби не разочаровало, предложив зрителям захватывающую игру и скандал после матча, который станет темой обсуждений на ближайшие дни.

В первом тайме матч начался с агрессивной игры обеих команд, но именно "Галатасарай" открыл счёт на 10-й минуте. Нигерийский нападающий Виктор Осимхен воспользовался ошибкой в защите "Фенербахче", мощным ударом поразив ворота и вывев свою команду вперёд - 1:0.

"Галатасарай" удвоил своё преимущество на 27-й минуте, когда Мауро Икарди был сбит на штрафной площади, и судья назначил пенальти. Осимхен, проявив свой класс, уверенно реализовал 11-метровый и установил счёт 2:0 в пользу гостей.

"Фенербахче" ответил незадолго до перерыва. На 45+1-й минуте полузащитник Себастьян Шиманский сократил разрыв в счёте, забив мяч и сделав счёт 2:1 в концовке первого тайма.

Во втором тайме "Фенербахче" бросил все силы на то, чтобы сравнять счёт. Однако защита "Галатасарая" стойко выдержала натиск соперника, и несмотря на несколько опасных моментов, команда из Стамбула удержала преимущество, выиграв матч и обеспечив себе место в полуфинале Турецкого кубка.

Напряжение между командами вылилось в инцидент после финального свистка. Едва прозвучал финальный свисток, как на поле возникла драка между игроками обеих команд. В результате Мерт Яндас из "Фенербахче", а также Керем Демирбай и Барыш Йылмаз из "Галатасарая" получили красные карточки. Тренер же "Фенербахче" Жозе Моуринью схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука во время постматчевого рукопожатия. Агрессивный жест привёл к тому, что Бурук упал на землю, что стало причиной стычки между игроками и персоналом обеих команд.

Для того чтобы восстановить порядок, потребовалась помощь полиции. Инцидент был осуждён вице-президентом "Галатасарая" Метином Озтуруком, который заявил, что действия Моуринью являются "неприемлемыми" для турецкого футбола.