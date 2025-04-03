Александру Овечкину осталось 2 гола до рекорда Уэйна Гретцки

Известный хоккеист Александр Овечкин забил свой 892-й гол в карьере. Тем самым ему до достижения Уэйна Гретцки осталось нанести всего два точных броска, а до исторического события - три. Этот юбилейный гол стал ярким доказательством невероятной стабильности Овечкина и его способности показывать высочайший уровень игры даже в зрелом возрасте.

Фанаты с нетерпением ждут момента, когда Овечкин превзойдёт рекорд Гретцки, который многие считали недостижимым на протяжении десятилетий. Этот момент захватил внимание всего хоккейного мира, и теперь осталось всего несколько голов, чтобы войти в историю.