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Александру Овечкину осталось 2 гола до рекорда Уэйна Гретцки

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- Самуэль Деди Ирие
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Известный хоккеист Александр Овечкин забил свой 892-й гол в карьере. Тем самым ему до достижения Уэйна Гретцки осталось нанести всего два точных броска, а до исторического события - три. Этот юбилейный гол стал ярким доказательством невероятной стабильности Овечкина и его способности показывать высочайший уровень игры даже в зрелом возрасте.

Фанаты с нетерпением ждут момента, когда Овечкин превзойдёт рекорд Гретцки, который многие считали недостижимым на протяжении десятилетий. Этот момент захватил внимание всего хоккейного мира, и теперь осталось всего несколько голов, чтобы войти в историю.


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URL: https://www.vb.kg/444570
Теги:
США, хоккей
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