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В Бишкеке потушили пожар, который охватил три жилых дома

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- Назгуль Абдыразакова
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2 апреля в селе Чон-Арык Ленинского района города Бишкек произошёл крупный пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.

В 17:30 огонь был полностью потушен. По данным оперативного штаба, общая площадь возгорания составила примерно 240–250 кв. м. Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы три пожарных расчёта, штаб и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС.

Отметим, что огонь с горящего дома перекинулся на соседние здания. В результате пожара пострадали три жилых дома.


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URL: https://www.vb.kg/444571
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
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