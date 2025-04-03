В Бишкеке потушили пожар, который охватил три жилых дома

2 апреля в селе Чон-Арык Ленинского района города Бишкек произошёл крупный пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.

В 17:30 огонь был полностью потушен. По данным оперативного штаба, общая площадь возгорания составила примерно 240–250 кв. м. Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы три пожарных расчёта, штаб и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС.

Отметим, что огонь с горящего дома перекинулся на соседние здания. В результате пожара пострадали три жилых дома.