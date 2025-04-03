Мост между культурами: вклад переселенцев в развитие республики

Дружба народов - это не просто лозунг прошлого, а живой исторический опыт. Кыргызстан - страна с богатой историей и уникальным этнокультурным наследием, где мирно сосуществуют десятки национальностей. Во многом этот баланс сложился благодаря переселенцам - русским, поволжским немцам, татарам, башкирам и другим. Они не просто приехали, а внесли свой вклад в его развитие через труд, знания и культуру.

Как объясняет системный аналитик, историк Бактыбек Саипбаев, влияние переселенцев нужно рассматривать в широком историческом контексте.

"Первые дипломатические контакты России с регионами Средней Азии начались еще в XVII веке при первом русском царе династии Романовых - Михаиле Федоровиче. Он неоднократно направлял послов в Бухару, Хиву и Хорезм. Но активное продвижение в Среднюю Азию началось только во второй половине XIX века - в рамках геополитического противостояния с Британской империей", - рассказывает он.

Примерно с середины XIX века в регионе началась так называемая Большая игра - одно из крупнейших геополитических противостояний. Великобритания стремительно шла в сторону Средней Азии: после завоевания Индии она двинулась через Афганистан, и уже вела тайные переговоры с Бухарским и Кокандским ханствами.

Эти события вызывали серьезное беспокойство у Российской Империи, для которой укрепление влияния в Средней Азии стало вопросом экзистенциальным. При этом кыргызские и казахские племена, страдая от постоянных междоусобиц и набегов кочевых империй, и сами искали защиты и стабильности. За которыми они обратились к России. Так, с 1855 года началось постепенное присоединение территорий будущего Кыргызстана к Российской Империи.

"После окончательного включения региона в состав России, началось системное переселение крестьян с юга и центра России, из Поволжья, Урала и других регионов. Сюда ехали русские, немцы, татары. Одни спасались от бедности, другие - от безземелья, третьи искали возможности", - говорит Саипбаев.

Они стали носителями прогрессивных форм хозяйствования. Познакомили местное население с железными плугами, сеялками, боронами.

"Когда первые русские переселенцы приехали в Кыргызстан, кыргызы никогда не занимались рыболовством. А рыбы было столько, что можно было просто зачерпнуть воду рубашкой - и она наполнялась рыбой. Но местные этого не знали и не умели этим заниматься. Также кыргызы изначально не выращивали овощи - помидоры, огурцы, чеснок, лук. Русские переселенцы привезли эти культуры, начали их возделывать, а также познакомили местных жителей с картофелем. Переселенцы внесли большой вклад в развитие земледелия. Если местные крестьяне - кыргызы и казахи - могли научить русских скотоводству, то в растениеводстве, выращивании овощей и садовых культур именно переселенцы сыграли ключевую роль. Они способствовали внедрению более эффективных методов сельского хозяйства, что стало важным этапом для Средней Азии", - подчеркивает эксперт.

Дороги, мосты строили и в целом развивали местную инфраструктуру тоже переселенцы. Их труд стал основой для формирования новых поселений, сельхозартелей и ремесленных центров. Немцы особенно преуспели в этом:

"Их села считались эталоном порядка, а дома - "маркой качества"", - говорит историк.

Конечно, в истории заселения Средней Азии есть и черные страницы. События 1916 года стали свидетельством того, как недовольство, вызванное несправедливыми решениями, может стать причиной трагедии. Но, по словам Саипбаева, нельзя забывать, что в дестабилизации приняли участие и наши "заклятые друзья".

"В свое время в Турции вышла книга одного из офицеров военной разведки, в которой упоминалось, что финансирование исходило от Германии. Турция отправила шесть отборных военных офицеров в Среднюю Азию, но по пути они попали в Синьцзян, где были схвачены китайскими властями и приговорены к казни. В ситуацию вмешались японцы: в то время в Синьцзяне присутствовали представители посольств ведущих мировых держав - Германии, Англии, Турции, Японии. Через своих консулов немцы договорились с японцами, которые подкупили местных китайских чиновников. В результате офицеров освободили. Шесть военных были направлены в Среднюю Азию, но затем их след теряется. Позже, в мемуарах, стало известно, чем они занимались. Двое были отправлены в современный Кыргызстан, двое - в Казахстан, а оставшиеся двое - в район Худжанда, где произошло восстание, на границе современного Узбекистана и Таджикистана", - говорит историк.

Это была печальная страница в истории, на смену которой пришла новая глава - советская власть. И строить новую социалистическую республику также помогали переселенцы.

"В 1930-е годы сюда массово ссылались так называемые "кулаки", интеллигенция, инженеры, учителя. Их принудительный приезд - испытание для многих, но это также означало приход в регион квалифицированных кадров", - поясняет эксперт.

Позже, во время войны, сюда были эвакуированы сотни тысяч людей, включая детей.

"Точных цифр я вам не скажу, но примерно от полумиллиона до миллиона человек, особенно детей, оказались в этой ситуации. Детей было отправлено очень много. Важный момент, что благодаря традициям Средней Азии этих детей практически всех забрали из детских домов в семьи узбеки, казахи и кыргызы, воспитав их в своих семьях. Это стало своего рода примером сплоченности и взаимопомощи, когда общая беда объединила людей", - вспоминает историк.

В 1950-е годы - очередная волна. Освоение целины и строительство космодрома Байконур привели в регион инженеров, военных, специалистов. Формировалась новая экономика, новое общество.

Невозможно переоценить и роль переселенцев в культурной жизни Кыргызстана.

"Именно они стояли у истоков кыргызского театра, кино, изобразительного искусства. Кто создавал первые театры? Кто писал первые оперы и обучал художников?", - задает риторический вопрос эксперт.

Такие имена, как художник Семен Чуйков, композитор Власов, скульптор Мануйлова, вошли в историю республики. Певица "Группы 312", актеры, режиссеры - многие из них получили образование в советском Кыргызстане, обучались у мастеров, приехавших с волнами переселения.

История переселенцев - это история развития. Это новые формы хозяйства, промышленности, инфраструктуры. Это школы, больницы, театры, научные лаборатории. Это люди, которые не только приехали, но и полюбили эту землю, остались, передали знания и создавали вместе с кыргызами общее будущее.

И сегодня как никогда важно помнить, что нельзя делить прошлое на "наше" и "не наше". История Кыргызстана - это совместная история. Не жертвы и угнетателя, а соседей, соратников и созидателей. Попытка представить Кыргызстан как "жертву колониализма" - это поверхностный и вредный подход. Важно говорить о сложностях, но и нельзя забывать о взаимной пользе, общих достижениях, той дружбе, которая строилась поколениями. Игнорировать вклад переселенцев в развитие нашей страны - значит отказаться от части собственной идентичности.

"У нас было несколько возможных варианта развития событий. Если бы к нам пришли англичане, то мы жили бы так, как сейчас живут в Афганистане или Пакистане. Вот, например, афганские кыргызы просятся к нам, потому что у них за все это время ничего не изменилось к лучшему. Другой вариант - нас мог бы захватить Китай. Посмотрите на Синьцзян-Уйгурский автономный район, где живут кыргызы. И, наконец, советская власть, которая многое нам дала, и это нельзя отрицать. Вспомним, хотя бы ускоренное развитие национальных окраин. Это была инициатива Сталина - активное формирование национальной интеллигенции в бывших окраинах Российской Империи. Брали самых талантливых людей и отправляли их учиться в Москву, Ленинград, Киев, а затем они становились основой национальной интеллигенции еще в 30–40-е годы", - заключил Саипбаев.

История переселенцев - это не просто перемещение по карте, но и встреча культур, народов и судеб. Это наследие, в котором каждый народ оставил свой след, и которое невозможно переписать в угоду сиюминутным политическим интересам.