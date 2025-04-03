В Мьянме после землетрясения под завалами нашли живого человека

В столице Мьянмы Нейпьидо из-под развалин отеля спасли человека через пять дней после землетрясения. Об этом сообщило Управление пожарной службы страны, передает Tengrinews.kz.

Конкретных сведений о состоянии здоровья выжившего спасатели не предоставили. Однако, судя по распространенному видео, молодой мужчина не получил существенных повреждений.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, которое привело к разрушениям по всей ее территории и в соседних государствах. Эпицентр находился примерно в 17 километрах от Мандалая - второго по величине города страны, в котором проживают 1,5 миллиона человек.

Землетрясение, которое опустошило значительные районы страны, в том числе новую столицу - Нейпьидо - унесло более 2 700 жизней. С 31 марта и по 6 апреля в Мьянме объявлен национальный траур.