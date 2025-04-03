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Международный турнир по фехтованию "Нооруз" прошел в Чолпон-Ате

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- Самуэль Деди Ирие
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В Чолпон-Ате прошел международный турнир по фехтованию на шпагах "Нооруз", организованный СДЮШОР "Дельфин". В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

По итогам турнира победители и призеры были награждены памятными медалями, кубками, дипломами и денежными призами.

Результаты турнира:

Мужчины: 1-е место - Гнедчик Аким (Белоруссия);

2-е место - Сидоров Владимир (Казахстан);

3-е место - Есеналиев Жоодат (Кыргызстан) и Балтабай Нурмухамед (Казахстан).

Женщины: 1-е место - Гнеучик Мария (Белоруссия);

2-е место - Лесовская Мария (Казахстан);

3-е место - Кенешова Акак (Кыргызстан) и Певец Милана (Белоруссия).

Кадеты U-17, юноши: 1-е место - Гнедчик Аким (Белоруссия);

2-е место - Каракужаев Айтурбек (Кыргызстан);

3-е место - Джумадилдиев Даниэль (Кыргызстан) и Путилин Давид (Белоруссия).

Кадеты U-17, девушки: 1-е место - Мамырова Алия (Кыргызстан);

2-е место - Перелюбская Мария (Кыргызстан);

3-е место - Самратова Саера (Кыргызстан) и Куралбекова Амина (Кыргызстан).

Командные соревнования (30 марта):

Мужчины: 1-е место - команда Кыргызстан-1 (Кулуев Нурлан, Есеналиев Жоодат, Мойдунов Акмаль, Зулунов Уларбек);

2-е место - команда Казахстан-1 (Сидоров Владимир, Балтабаев Нурмухамед, Жанузаков Жонорбек, Вязигин Андрей);

3-е место - команда Кыргызстан-3 (Буланов Даниэл, Каракожаев Айтурбек, Атакозуев Айдин, Юлдашев Егор);

3-е место - команда Казахстан-2 (Амангельдиев Нурдос, Суендик Асфендияр, Орынбасар Берик, Ануарбек Бауыржан).

Женщины: 1-е место - команда Белоруссия-1 (Днетчик Мария, Гуреева Виолетта, Малашенка Анастасия, Просенцова Ирина);

2-е место - команда Белоруссия-2 (Павец Милана, Савенкова Наталья, Кулиева Олеся);

3-е место - команда Кыргызстан-1 (Кенешова Акак, Абдыл-Хамитова Камиля, Женишбекова Медина, Дамирбекова Мадина);

3-е место - команда Казахстан-1 (Лесовская Мария, Гагарина Арина, Кизуб Александра, Муратова Бакытгул).

Кадеты U-17, юноши: 1-е место - команда Кыргызстан-1 (Каракожаев Айтурбек, Буланов Даниэл, Атакозуев Айдин, Юлдашев Егор);

2-е место - команда Казахстан-1 (Анварбек Бауржан, Орынбасар Берик, Суиндик Асфендияр, Куралбек Нуртаза);

3-е место - команда Казахстан-2 (Амангажиев Амирали, Марат Кумар, Соломко Захарий, Белоусов Павел);

3-е место - команда Казахстан-3 (Путилин Давид, Исак Ерсаин, Дисбура Ярослав, Берик Хамза).

Кадеты U-17, девушки: 1-е место - команда Кыргызстан-1 (Мамырова Алия, Перелюбская Мария, Самратова Саера, Чоткараева Сезимай);

2-е место - команда Казахстан-2 (Гулиева Алеся, Ерланкызы Алтын, Ратина Екатерина);

3-е место - команда Кыргызстан-2 (Куралбекова Амина, Маразыкова Дарига, Муталипова Дильдора, Акбарова Латифа);

3-е место - команда Кыргызстан-3 (Тулубаева Богдана, Белекова Эстел, Зотова Валерия).

Турнир продемонстрировал высокий уровень фехтования и способствовал укреплению спортивных связей между участниками из разных стран.


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URL: https://www.vb.kg/444574
Теги:
фехтование, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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