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Шахматисты стран Центральной Азии борются за путевки на Кубок мира в Алматы

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- Самуэль Деди Ирие
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В Алматы проходит отборочный турнир Азиатской зоны по шахматам, в котором принимают участие более 130 шахматистов из шести стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Афганистан.

Этот турнир предоставляет участникам шанс выиграть путевки на Кубок мира, который пройдет в двух категориях: для женщин с 5 по 29 июля в Батуми (Грузия) и для мужчин с 1 по 26 ноября в Нью-Дели (Индия). Для женщин разыгрывается три путевки, а для мужчин – четыре.

Призовой фонд турнира составляет 20 000 долларов, который будет разделён поровну между мужскими и женскими категориями. Победители в обеих группах получат по 3000 долларов, а остальные призеры – 2500 долларов за второе место, 1500 долларов за третье, 1200 долларов за четвертое, 1000 долларов за пятое и 800 долларов за шестое место.

Это уникальная возможность для шахматистов Центральной Азии продемонстрировать свои лучшие результаты на международной арене и побороться за участие в престижном Кубке мира.


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URL: https://www.vb.kg/444575
Теги:
Центральная Азия, шахматы, Кыргызстан
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