Meta становится официальным технологическим партнером UFC для фанатов

Компания Meta Platforms, которая является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Reality Labs, заключила многолетнее соглашение с Ultimate Fighting Championship (UFC), став первым в истории "официальным технологическим партнером для фанатов" лиги, о чем было объявлено в среду. В рамках сделки Meta улучшит опыт фанатов UFC через свои сервисы, при этом текстовая платформа Meta "Threads" станет официальным социальным медиа-партнером UFC.

Брендинг Meta будет ярко отображаться в октагоне UFC во время крупных платных трансляций и шоу "Fight Night". Сделка также включает множество креативных фан-опытов в аренах и функции на телевидении, которые интегрируют технологии Meta, обеспечивая фанатам более глубокую и захватывающую связь с событиями UFC.

Это соглашение является важным шагом в укреплении отношений между генеральным директором UFC Дэна Уайтом и генеральным директором Meta Марком Цукербергом. Уайт, являющийся энтузиастом смешанных единоборств, развил тесные личные отношения с Цукербергом за последние годы. В январе Уайт был избран в совет директоров Meta, вместе с еще двумя людьми, что еще больше укрепило связь между двумя компаниями.

Хотя финансовые детали сделки не были раскрыты, ожидается, что партнерство станет толчком для повышения вовлеченности фанатов через инновационные цифровые технологии. Увеличенное присутствие Meta в UFC откроет новые возможности для интерактивных и захватывающих фан-опытов во время событий UFC.