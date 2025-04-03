Погода
$ 86.60 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

В Джети-Огузском районе 145 га земли возвращены в госсобственность

130  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джети-Огузском районе 145 га земли возвращены в госсобственность, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, собственник участка возле озера Иссык-Куль добровольно вернул 145 га земли, которые не использовались по назначению.

В 2008 году сельская управа Кызыл-Суу передала этот участок (195 га) частному лицу для разбивки яблоневого сада. Однако за 15 лет освоены были только 50 га, а остальные 145 га не использовались.

ГКНБ продолжает работу по выявлению земель, используемых не по назначению, и их возврату в государственную собственность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444577
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Иссык-Кульская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  