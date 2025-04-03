В Джети-Огузском районе 145 га земли возвращены в госсобственность, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, собственник участка возле озера Иссык-Куль добровольно вернул 145 га земли, которые не использовались по назначению.

В 2008 году сельская управа Кызыл-Суу передала этот участок (195 га) частному лицу для разбивки яблоневого сада. Однако за 15 лет освоены были только 50 га, а остальные 145 га не использовались.

ГКНБ продолжает работу по выявлению земель, используемых не по назначению, и их возврату в государственную собственность.