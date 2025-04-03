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В Бишкеке обсудили страхование имущества и авто с религиозными деятелями

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В центральной мечети города Бишкек состоялась встреча с участием директора Бишкекского филиала Государственной страховой организации Музуралиева Канатбека Байсарыевича, первого заместителя муфтия КР Самагана ажы Мырзаибраимова, заместителя муфтия КР Жолдошбека ажы Абдылдаева, кази города Бишкек Шакира ажы Мататова, а также сотрудников Центрального аппарата ДУМК, религиозных деятелей Чуйской области и города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ОСАГО.

Цель встречи - реализация важных инициатив по страхованию имущества, автотранспорта и жилья в Кыргызстане, а также обсуждение вопросов повышения безопасности граждан и государственных учреждений.

В ходе встречи была проведена разъяснительная работа по государственным страховым программам и представлена специальная презентация. Участники получили подробную информацию о государственной политике в этой сфере, важности страхования и его пользе для граждан.


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URL: https://www.vb.kg/444585
Теги:
страхование, ДУМК, Кыргызстан
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