В Бишкеке экс-замглавы НЦОГ 28 лет незаконно владел землёй центра

Выявлен факт незаконного присвоения земельного участка, принадлежавшего Национальному центру онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее НЦОГ), одним из его бывших руководителей, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в результате проведённых проверочных мероприятий установлено, что бывший заместитель директора НЦОГ К.О.И.

злоупотребляя своими распорядительными полномочиями в целях извлечения личной выгоды, фактически присвоил земельный участок НЦОГ площадью 0,46 га, расположенный с юго-западной стороны территории.

Так, в 1997 году К.О.И. занимая указанный ответственный пост, от своего имени инициировал заключение договора с НЦОГ об аренде данного земельного участка для организации временного гаража на 60 автомобилей.

Впоследствии К.О.И. без каких-либо правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительных документов на строительство незаконно возвёл несколько одноэтажных жилых домов. В одном из них он благополучно проживал на протяжении 28 лет, а для сокрытия факта незаконного захвата участка не оформлял никаких регистрационных документов на недвижимость.

Результаты проверки показали, что данный земельный участок не значится на балансе муниципального имущества мэрии Бишкека либо НЦОГ. Кроме того, за 28 лет ему так и не был присвоен идентификационный код в кадастровых органах.

Более того, на этой земле построены отдельный операционный блок и бильярдное заведение. Учитывая большую нагрузку и острую нехватку мест для больных граждан, данный участок мог быть использован для строительства дополнительных палатных блоков.

Принятыми мерами расторгнут заключённый договор между К.О.И. и НЦОГ, проведена работа по присвоению земельному участку площадью 0,46 га идентификационного кода с последующей передачей на баланс государства.