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Торага: На чужих сказках не вырастить верных сынов и дочерей своей страны

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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня, 3 апреля, принял известного журналиста и общественного деятеля Шайырбека Абдырахман уулу, сообщает пресс-служба ЖК.

На встрече торага отметил, что лично пригласил на встречу Шайырбека Абдырахман уулу, который пропагандирует бессмертное наследие кыргызов, начиная с эпоса Манас, через социальные сети и занимается подготовкой аудиокниг, и высоко оценил его деятельность.

"Сегодня мало кто читает книги с интересом. Поэтому необходимо адаптироваться к сложившейся ситуации и широко распространять методы ознакомления людей с произведениями, в том числе используя аудиокниги. В этом плане работа, которую вы делаете, достойна похвалы. Вы давно записываете аудиокниги по собственной инициативе, не оправдываясь ни упущениями прошлых лет, ни отсутствием технических возможностей", - сказал торага.

Также Нурланбек Тургунбек уулу поддержал проект, реализуемый Шайырбеком Абдырахман уулу. "В особенности, молодежь, маленькие дети смотрят иностранные фильмы и мультфильмы и забывают наши национальные ценности. На чужих сказках не вырастить верных сынов и дочерей своей страны. Поэтому необходимо готовить детскую литературу, в том числе сказки и рассказы, в виде аудиокниг. Для этого мы готовы оказывать финансовую помощь на постоянной основе", - добавил он, предоставив финансовую помощь.

Наряду с этим он призвал обратить внимание на работу по переводу зарубежных фильмов.

В свою очередь, Шайырбек Абдырахман уулу представил подробную информацию о проделанной работе и планах на будущее.

"Мы полностью завершили аудиоверсию эпоса Манас в варианте Сагымбая Орозбакова. Теперь также приступили к записи аудиокниги Саякбая Каралаева. В дальнейшем планируем создать аудиозаписи произведений для детей", - отметил он.

Вместе с тем он выразил благодарность Нурланбеку Тургунбек уулу за поддержку и подчеркнул, что оказанная помощь будет способствовать укреплению технической базы.

Кроме того, в ходе беседы затронули вопросы, касающиеся сферы образования.

"Несмотря на десять лет обучения в школе, многие ученики заканчивают ее, так и не овладев английским языком. Однако есть примеры, когда люди осваивают иностранный язык за шесть месяцев. Более того, известны случаи, когда человек другой национальности в короткие сроки выучил кыргызский язык. Ключевая проблема – метод обучения. Существующая методика преподавания иностранного языка в школах недоступна и сложна для учащихся. Соответствующее министерство должно уделить этому вопросу особое внимание и внедрить новые, эффективные методы обучения", - сообщил Нурланбек Тургунбек уулу.


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URL: https://www.vb.kg/444590
Теги:
спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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